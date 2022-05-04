Кемерово, 4 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержан подозреваемый в поджоге пилорамы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

70.mchs.gov.ru Пожар на пилораме

Как рассказали в полиции, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании пилорамы в одном из садовых товариществ Кемеровского муниципального округа. Огнем повреждено 60 кв. м. строения. Сумма ущерба составила 5 млн рублей.

Установлено, что причина пожара — поджог. На месте обнаружена канистра с остатками горючего. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний рабочий пилорамы.

Выяснилось, что будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина заподозрил свою супругу в связи с собственником пилорамы.

Возбуждено уголовное дело. Ревнивцу грозит до 5 лет лишения свободы.