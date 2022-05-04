Тбилиси, , 11:59 — REGNUM В парламенте Грузии не набралось необходимое количество депутатов для того, чтобы инициировать создание следственной комиссии, которая должна проверить условия содержания в тюрьме для бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил депутат от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас есть 49 подписей, не хватает одной. Формально нам говорят, что в парламенте есть оппозиционные партии, тогда пусть будут добры и поспособствуют установлению истины», — сказал Гоциридзе.

Он заявил, что цель комиссии — добиться отправки основавшего ЕНД Саакашвили на лечение за границу. По мнению депутата, в Грузии экс-президента невозможно вылечить.

Гоциридзе призвал помочь партию бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии «За Грузию». По мнению депутата, это докажет оппозиционность данной политсилы.

Стоит отметить, ранее добровольно сложили депутатские мандаты председатель ЕНД Ника Мелия и ряд других оппозиционеров, поддерживающих Саакашвили. Партия «За Грузию» имеет в парламенте шесть мест, но Гахария ранее неоднократно резко критиковал Саакашвили.

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