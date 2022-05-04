Тбилиси, 4 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В парламенте Грузии не набралось необходимое количество депутатов для того, чтобы инициировать создание следственной комиссии, которая должна проверить условия содержания в тюрьме для бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил депутат от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«У нас есть 49 подписей, не хватает одной. Формально нам говорят, что в парламенте есть оппозиционные партии, тогда пусть будут добры и поспособствуют установлению истины», — сказал Гоциридзе.

Он заявил, что цель комиссии — добиться отправки основавшего ЕНД Саакашвили на лечение за границу. По мнению депутата, в Грузии экс-президента невозможно вылечить.

Гоциридзе призвал помочь партию бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии «За Грузию». По мнению депутата, это докажет оппозиционность данной политсилы.

Стоит отметить, ранее добровольно сложили депутатские мандаты председатель ЕНД Ника Мелия и ряд других оппозиционеров, поддерживающих Саакашвили. Партия «За Грузию» имеет в парламенте шесть мест, но Гахария ранее неоднократно резко критиковал Саакашвили.