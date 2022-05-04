Ижевск, 4 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. С 1 мая на территории Удмуртии прекратили работу шесть автостанций. В пресс-службе главы и правительства региона пояснили, что станции закрыли из-за снижения пассажиропотока и доходов предприятия.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автостанция в Угличе

В частности, закрылась автостанция в селе Перевозное на улице Пугачева, кассовые пункты в селах Карсовай и Старые Зятцы, в поселке Сосновка. Также прекратили работу автостанции в селах Грахово и Нылга.

Жителей заверили, что закрытие автостанций и кассовых пунктов не повлияет на отправку и прибытие автобусов. Билеты можно будет приобрести у водителей транспортных средств.

Планируется, что вопрос с местами ожидания автобусов будет проработан в ближайшее время для удобства жителей.

ИА REGNUM напоминает, обслуживанием пассажиров на территории республики занимается ООО «Автовокзалы Удмуртии». В состав предприятия входят три автовокзала, 21 автостанция, шесть остановочных и три кассовых пункта в 29 районах республики.