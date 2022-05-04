Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Восемь сенаторов США потребовали от администрации главы Белого дома Джозефа Байдена объяснить публикацию в Афганистане конфиденциальной биометрической информации. По их словам, поспешный вывод американских войск стал причиной того, что устройства биометрической информации были брошены в Афганистане и поставили под угрозу жизнь местного персонала американских войск.

Как сообщает новостной сайт Freebiken, сенаторы-республиканцы обратились к министерству обороны США и Государственному департаменту с требованием предоставить им сведения об оружии и «конфиденциальной информации, включая биометрическую», оставленных американскими войсками в Афганистане.

Сенаторы утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют биометрическую информацию для идентификации местного персонала американских войск в Афганистане.

Министерство обороны недавно подтвердило в докладе Конгрессу США, что в ходе вывода американских войск в Афганистане были брошены техника и вооружение на сумму 7 миллиардов долларов. Оборудование, включая биометрические устройства, ранее использовалось для помощи афганским силам безопасности, а после падения предыдущего правительства оно находится в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сенаторы во главе с Маршей Блэкберн написали в министерства: »Системы, брошенные американскими военными после ухода из Афганистана, содержали сканирование радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, фотографии, информацию о работе и условиях жизни отдельных лиц и их родственников».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует эту информацию, чтобы всё больше и больше убивать, пытать и похищать афганских союзников Соединённых Штатов», — добавили они.

Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» в отчёте от 30 марта сообщала, что биометрические данные, брошенные в Афганистане, поставили под угрозу жизни многих афганцев.

«Из-за этой информации многие афганцы, как например, бывшие силовики, сталкиваются с угрозами со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявили в организации.

Сенаторы требуют, чтобы политика правительства США по сбору частной информации в странах, где оно присутствует, была изменена, чтобы конфиденциальная информация не могла легко доставаться врагам США. Они также хотят знать, есть ли у правительства США план помощи тем, чья жизнь оказалась под угрозой из-за брошенной в Афганистане биометрической информации.