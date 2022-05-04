Джакарта, 4 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В ноябре 2022 года Индонезия, Камбоджа и Таиланд проведут три важных саммита глав государств, сообщает Kompas.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и связанные с ним встречи пройдут в Камбодже. Индонезия примет глав стран G20, а Таиланд проведет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Саммит АСЕАН пройдет 11–13 ноября, встреча G20 15–16 ноября и АТЭС 18–19 ноября 2022 года», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Саммиты АСЕАН, G20 и АТЭС имеют нечто общее, а именно предоставление возможности всем странам-членам участвовать в продвижении глобальных и региональных повесток дня. Три страны также привержены работе со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения сотрудничества и укрепления центральной роли и авторитета в регионе.