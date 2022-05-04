Бабаюртовский район, Дагестан, 4 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Дагестане закончились поиски троих пропавших 26 апреля детей. Тела всех несовершеннолетних, которым было от трех до четырех лет, были найдены в водоеме. Поиски пропавших велись в течение пяти дней. В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, местные жители и волонтеры, в том числе из Чечни, однако найти детей живыми не удалось.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Трое мальчиков 2018–2019 годов рождения решили искупаться в оросительном коллекторе на территории Бабаюртовского района, тела двоих из них позже обнаружены в водоеме. Тело третьего пропавшего ребенка найдено 30 апреля, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.