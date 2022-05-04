Омск, 4 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Омской области 9 мая в очном формате пройдёт патриотическая акция «Бессмертный полк». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Колонну начнут формировать с 11:00 по местному времени у библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Красный Путь. Шествие ориентировочно стартует в 13:00 после завершения торжественного построения войск омского гарнизона. Колонна проследует до бульвара Победы. В финальной точке состоится концертная программа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020-м и в 2021 году из-за коронавируса акция проводилась только в онлайн-формате. В этом году шествие разрешили провести в очном формате, однако участников просят соблюдать противоэпидемические меры.

«От имени штаба «Бессмертного полка» приглашаем жителей Омской области встать в ряды народного шествия благодарных наследников Победы», — призывает руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» по Омской области Галина Кудря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи десятки тысяч человек готовятся принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая.

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