Клайпеда, Литва, 4 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Кладбище советских военных осквернено в литовском городе Клайпеда. Об этом сообщает полиция Литвы.

ИА REGNUM Порт Клайпеда

Вандалы повредили мемориальную звезду на кладбище советских военных, участвовавших во Второй мировой войне, на улице Дауканто. Все углы звезды сбиты. Это деяние расценивается как уничтожение или порча чужого имущества.

«Собран материал в соответствии с частью 1 статьи 187 УК Литвы», — указано в сводке происшествий полицейского департамента Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в литовском городе Неринга на Куршской косе осквернили памятник погибшим советским солдатам. Российский Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.

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