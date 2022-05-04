Пенза, , 11:59 — REGNUM Жительница Пензы перевела аферистам около 2 млн рублей, а осознав произошедшее, обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Со слов пострадавшей, на ее мобильный телефон позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что по карте женщины происходят подозрительные операции. Для сохранности средства необходимо перечислить на «безопасный» счет. Поверив звонившему, 49-летняя горожанка сняла с двух своих банковских счетов 250 тыс. рублей, а затем через терминал перечислила деньги на указанные реквизиты. Мужчина сообщил, что проводятся мероприятия по установлению данных мошенников, для этого требовалась помощь женщины. Она должна была взять в различных банках на свое имя кредиты. Не подозревая подвоха, заявительница оформила в четырех финансовых учреждениях Пензы кредиты на общую сумму в 1,5 млн рублей, которые также перечислила на неизвестные счета.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе женщина перевела «ясновидящей» за несколько месяцев якобы оказанных услуг более 1 млн рублей. Мошенницу задержали, часть похищенных средств удалось вернуть.

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