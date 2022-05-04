Асунсьон, 4 мая 2022, 12:00 — REGNUM Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отклонил 3 мая инициативу Сената о закупках нефти и нефтепродуктов в Венесуэле, несмотря на острую нехватку топлива. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Бенитес проигнорировал аргумент главы Сената Оскара Саломона, который утверждал, что даже «США меняют свою позицию и покупают нефть у Венесуэлы». 3 мая Сенат Парагвая принял четырёх представителей нефтяного бизнеса Венесуэлы и обсудил с ними возможности и условия возобновления поставок топлива.
Саломон также указал, что появление венесуэльской нефти на парагвайском рынке смогло бы создать здоровую конкуренцию и снизить цены на топливо.
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