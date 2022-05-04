Асунсьон, 4 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отклонил 3 мая инициативу Сената о закупках нефти и нефтепродуктов в Венесуэле, несмотря на острую нехватку топлива. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) The White House Марио Абдо Бенитес

Бенитес проигнорировал аргумент главы Сената Оскара Саломона, который утверждал, что даже «США меняют свою позицию и покупают нефть у Венесуэлы». 3 мая Сенат Парагвая принял четырёх представителей нефтяного бизнеса Венесуэлы и обсудил с ними возможности и условия возобновления поставок топлива.

Саломон также указал, что появление венесуэльской нефти на парагвайском рынке смогло бы создать здоровую конкуренцию и снизить цены на топливо.