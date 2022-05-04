Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Производство молочной продукции под финской маркой Valio продолжится на предприятии в Ленинградской области после решения одноименного финского концерна покинуть российский рынок. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе компании «Велком», которая стала владельцем российских активов финского концерна.

Производственная линия по розливу и упаковке молочной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Как отмечает РБК, производство планируется вести на заводе «Галактика» в Гатчинском районе Ленобласти. При этом, учитывая ранее сложившуюся партнёрскую систему отношений, компания планирует сохранить установленный формат сотрудничества.

Завод «Галактика» на данный момент выпускает молочную продукцию в рамках действия старого контракта. Помимо продукции Valio (10% от общего объёма), завод выпускает товары и других торговых марок — «Свежее Завтра», «Большая Кружка» и «Сударыня».

Напомним, финский концерн продал свой бизнес в России компании «Велком» в конце апреля. Теперь компании принадлежит право на бренд Viola в РФ и завод по производству сыров в Московской области.

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