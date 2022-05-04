Самара, 4 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Дополнительные средства в размере 2,25 млрд рублей намерены направить на ремонт еще 113 км автотрасс в Самарской области. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Yarregion.ru Ремонт дороги

«Благодаря опережающему финансированию в Самарской области до конца текущего года к нормативным требованиям приведут 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтируют 113 км дорог дополнительно», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина.

Отмечается, что продолжится ремонт автодороги Кинель — Богатое — Борское в сторону села Богатого, также планируется отремонтировать участки автотрасс Самара — Бугуруслан, Пестравка — Майский – Крюково, Урал – Солнечная Поляна – Ширяево, также планируется отремонтировать дороги в Кинельском, Ставропольском, Красноярском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что готовность объекта «Обход Тольятти» и моста через Волгу в Самарской области составляет 50%.