Иркутск, 4 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Правоохранители Приангарья обеспокоены ухудшением дорожной обстановки в регионе. Как сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области, только за прошедшую неделю и праздничные дни (с 25 апреля по 3 мая) на территории региона произошло 60 аварий, в которых восемь человек погибли, 76 получили травмы различной степени тяжести.

МВД Иркутская область. ДТП

В пяти случаях водитель находился за рулем в состоянии опьянения и одном ДТП, в котором водитель отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Рейтинг причин ДТП возглавляют нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (18 случаев), несоблюдение очерёдности проезда (5 случаев), несоответствие скорости конкретным условиям движения (четыре случая).

Одно из трагических ДТП произошло 27 апреля: 28-летний водитель Toyota Vitz, двигаясь в районе 19 км. автодороги «Иркутск — Большое Голоустное», не справился с управлением, допустил съезд с дороги, с последующем опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой помощи.

Также трагедия случилась 29 апреля в районе строения №48 по ул. Каландаришвили в д. Ревякина, Иркутского района. По предварительной информации, 32-летняя женщина, за рулём Nissan Serena, двигаясь по автодороге, допустила съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. В результате автоаварии, она скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Усольском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» между поселком Железнодорожный и селом Биликтуй. произошло лобовое столкновение: погиб 54-летний водитель Toyota Caldina, 46-летнему водителю минивэна оказана медицинская помощь.

Читайте также: В Приангарье на трассе «Сибирь» случилось ДТП со смертельным исходом