Таллин, 4 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Полиция попросила власти Таллина 8 и 9 мая нынешнего года закрыть для движения транспорта участок улицы Фильтри, начиная от автовокзала и заканчивая улицей Вескипости. Как сообщил портал гостелерадиовещания Эстонии ERR, улица ведет непосредственно к Военному кладбищу, где расположен мемориал «Бронзовый солдат».

Организаторы проекта Бронзовый солдат

По словам представительницы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Елены Мирошниченко, практика предыдущих лет показывает, что Фильтри теэ используется для неправильной парковки автомобилей. «Также в этом месте массово пересекалась пешеходами трехполосная дорога, что создает опасность для всех участников дорожного движения», — добавила она.

Мэрия Таллина намерена поддержать предложение полиции, согласно которому 8 и 9 мая проезд на Фильтри теэ будет запрещен с 9 утра до 23:00. В то же время отмечается, что данная мера не коснется общественного транспорта.

По улице Фильтри 9 мая проходила акция «Бесмертный полк в Таллине», улицей пользуются желающие пешком или на личном автомобиле добраться до Военного кладбища.

В 2022 году власти Эстонии запретили все массовые мероприятия на 9 мая. Таким образом, запрет в первую очередь коснется тех, кто решит приехать к «Бронзовому солдату» на частном автотранспорте.