Улан-Удэ, 4 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3012 человек.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 136 021. За сутки выявлено десять новых носителей. При этом в ковидные стационары госпитализировали десять больных.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 562 человека, в том числе 29 за последние сутки.