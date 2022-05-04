Донецк, 4 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстрелян населённый пункт Старомихайловка. Об этом 4 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:45 с позиций украинских войск в населённом пункте Красногоровка был открыт огонь по Старомихайловке. Выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле Донецка 4 мая пострадали семь мирных жителей.