Сеул, , 11:50 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док встретился 4 мая с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Японии и Южной Кореи Republic of Korea

По их словам, представители двух стран осудили запуск северокорейской баллистической ракеты и призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

Участники встречи отметили, что пуск ракеты является явным нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу не только Корейскому полуострову, но и международному сообществу.

Стороны призвали КНДР немедленно прекратить эскалацию напряженности и вернуться на путь диалога и дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая с территории северокорейского аэропорта Сунан был осуществлен запуск ракеты в сторону Японского моря.

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