Москва, , 11:48 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в результате которого погибли дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 4 мая.

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Руководителю донского управления СКР Аслану Хуаде поручено доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

«Следственными органами СУ СК России по Ростовской области инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел следователям регионального управления для дальнейшего расследования», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что автокатастрофа случилась в ночь на 4 мая в Красносулинском районе. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes-Benz, в салоне которого находились пять пассажиров. Погибли водитель и пять пассажиров легкового автомобиля, в том числе трое детей. Четыре пассажира минивэна получили травмы различной степени тяжести.

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