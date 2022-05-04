Брянский район, Брянская область, 4 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Два частных дома загорелись утром 4 мая в селе Супонево Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Информация о возгорании на улице Фокина поступила в дежурную смену в 07:51. На месте происшествия работали пять ручных пожарных стволов, шесть звеньев газодымозащитной службы, семь отделений на пожарных автоцистернах.

Ликвидировать открытое горение удалось к 10:06. Пострадавших нет.