Москва, , 11:47 — REGNUM На сегодняшний день город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируется российскими военными. Об этом 4 мая рассказал на селекторном совещании в Минобороны РФ его глава Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

По словам Шойгу, на освобожденных от киевских боевиков территориях республик Донбасса идет восстановление мирной жизни.

«В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили шесть тяговых электроподстанций на Украине.