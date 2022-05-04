Москва, 4 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируется российскими военными. Об этом 4 мая рассказал на селекторном совещании в Минобороны РФ его глава Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По словам Шойгу, на освобожденных от киевских боевиков территориях республик Донбасса идет восстановление мирной жизни.

«В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили шесть тяговых электроподстанций на Украине.