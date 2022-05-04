Донецк, 4 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Донецке пострадали семь человек в результате обстрела, совершённого украинскими националистами. Об этом 4 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

По информации штаба, семь человек получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз в течение утра 4 мая обстреляли Донецк с применением тяжёлого вооружения.