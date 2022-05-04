Москва, , 11:46 — REGNUM Бойцы Росгвардии ликвидировали в Харьковской области крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град». Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения националистов. При проведении спецмероприятий обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО «Град», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего бойцы Росгвардии изъяли и вывезли в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских сил специальных операций нашли на территории Харьковской области военнослужащие Росгвардии.

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