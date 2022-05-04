Кишинёв, 4 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает Москву причастной к ухудшению экономической и политической ситуации в республике. Об этом она сообщила журналу The Economist.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

Она заявила, что самой большой проблемой для Кишинёва является не «угроза российского вторжения», а «социальные и экономические конфликты, созданные Россией». По мнению главы республики, протесты, которые нарастают в стране, смогут дестабилизировать обстановку.

Санду отметила, что «пророссийские политические силы» грозят начать массовые акции протеста из-за экономических трудностей. По её мнению, в оппозиции несправедливо возложили ответственность на молдавское правительство за рост цен на энергоносители.

Стоит отметить, что с ноября 2021 года Молдавия покупает российский газ по самой высокой цене в Европе. В оппозиции обвиняют правительство в этом из-за его антироссийской политики. В стране готовятся массовые акции протеста. Также волну негодования вызвал подписанный Санду закон о запрете символов Z, V и георгиевской ленты.