Москва, , 11:45 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова увеличивается. Об этом свидетельствует опубликованная 4 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 282 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 32 случая больше аналогичного показателя 3 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 250 человек, а днём ранее — у 334 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 5 093 новых случая заражения коронавирусом.

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