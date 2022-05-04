Москва, 4 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова увеличивается. Об этом свидетельствует опубликованная 4 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 282 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 32 случая больше аналогичного показателя 3 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 250 человек, а днём ранее — у 334 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 5 093 новых случая заражения коронавирусом.