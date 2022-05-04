Ставрополь, 4 мая 2022, 11:44 — REGNUM В Ставропольский край 2 мая прибыла еще одна группа беженцев из Донбасса. Всего в ней 40 человек. Они прибыли поездом на железнодорожную станцию города Невинномысска, сообщили 4 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным МЧС, прибывшим беженцам приготовили места в пунктах временного размещения в Новоалександровском, Новоселицком, Советском, Шпаковском и Петровском городских округах. Всего в край уже прибыли более 300 вынужденных переселенцев из Донбасса. Для их временного размещения организована работа 46 пунктов приема на 2000 человек.
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