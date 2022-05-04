Ставрополь, , 11:44 — REGNUM В Ставропольский край 2 мая прибыла еще одна группа беженцев из Донбасса. Всего в ней 40 человек. Они прибыли поездом на железнодорожную станцию города Невинномысска, сообщили 4 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дети из Донбасса Alania.gov.ru

«В Ставропольский край прибыл поезд с группой вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Украины. Сегодня на станцию города Невинномысск прибыли 40 человек. На перроне железнодорожного вокзала их встречали сотрудники МЧС, представители правительства, медики и волонтеры», — сообщило ведомство.

По данным МЧС, прибывшим беженцам приготовили места в пунктах временного размещения в Новоалександровском, Новоселицком, Советском, Шпаковском и Петровском городских округах. Всего в край уже прибыли более 300 вынужденных переселенцев из Донбасса. Для их временного размещения организована работа 46 пунктов приема на 2000 человек.

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