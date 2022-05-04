Москва, 4 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В России наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом было заявлено на селекторном совещании с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, которое 4 мая провела глава ведомства Анна Попова.

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При этом Попова отметила, что в отдельных регионах сохраняется неблагополучная обстановка.

«Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 11 недель, однако темпы снижения заболеваемости постепенно падают», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по итогам 17 недели 2022 года в стране зарегистрировано 50 820 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 34,63 на 100 тыс. населения, что на 16,2% ниже, чем на прошлой неделе. При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 40 регионах, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 3 мая, суточный прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за сутки вырос на 25% в сравнении предыдущим днём. Увеличение роста числа госпитализаций зафиксировано в 45 регионах страны. В 28 регионах сообщили о меньшем числе поступивших пациентов, в 12 субъектах России ситуация осталась без изменений.

Медики подтвердили 5466 новых случаев COVID-19 за сутки, от последствий заболевания умерли 125 человек. Выздоровели после COVID-19 7052 человека.