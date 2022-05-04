Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Молодежный союз «Центристов» хочет, чтобы Швеция стала членом НАТО как можно скорее. Однако представители молодежного союза «Зеленых» с этим не согласны, поскольку считают, что процесс обсуждения возможного вступления идет с необычайно стремительной скоростью. Об этом 3 мая сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Всего три месяца назад большинство партий были против членства в НАТО, а теперь партии то тут, то там меняют свое мнение», — заявила лидер молодежного союза «Зеленых» Аида Бадели в эфире SVT.

Политик считает, что если Швеции и суждено вступить в НАТО, то принимать такое решение необходимо на всенародном референдуме.

«Большинство людей знают, что когда вы испытываете чувство страха, вы принимаете не самые лучшие решения, поэтому я думаю, что сейчас требуется более широкое обсуждение и поддержка среди шведского народа», — объяснила Бадели.

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