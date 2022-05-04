Кемерово, , 11:44 — REGNUM В Кемеровской области объём приобретения и внесения удобрений увеличился в разы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

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«На сегодняшний день применяются как традиционные виды: аммиачная селитра, азотно-магниевые удобрения, так и сложные удобрения: фосфорные и калийные. В последнее время набирают обороты удобрения в жидкой форме. Это карбамидо-аммиачная смесь, которая позволяет растениям пережить более засушливый период. Необходимо бороться с сорняками, потому что сорняки — это те вредители, которые забирают влагу, и она не достаётся культурным растениям. Плюс сорняки забирают те питательные вещества, которые необходимы для роста», — рассказал Ариткулов.

Напомним, что перед кузбасскими аграриями поставлена задача — обеспечить продовольственную безопасность региона.