Вашингтон, 4 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. У американского рэп-исполнителя Post Malone скоро родится первенец. Об этом 4 мая пишет TMZ.

Скриншот YouTube Post Malone

«Я взволнован этой следующей главой в моей жизни, и я счастлив», — рассказал о своих чувствах Post Malone. Имя матери ребёнка держится в секрете, однако известно, что это давняя возлюбленная рэпера.

Ранее Post Malone сообщил, что его новый альбом Twelve Carat toothache выйдет в мае 2022 года. Сингл One Right Now с участием The Weeknd (Эйбел Тесфае), вышедший в ноябре 2021 года, является первой песней из этой пластинки.