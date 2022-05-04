Орск, Оренбургская область, 4 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области днем 4 мая произошёл крупный пожар. Пострадали жилой дом, гараж и нежилое помещение. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Возгорание случилось на ул. Омской. С открытым горением пожарные боролись почти час. Огнём были объяты жилой дом, хозпостройка и нежилое помещение. Погибших и травмированных нет.

К ликвидации пожара привлечены 26 человек и семь единиц техники. Работы по тушению продолжаются.

По данным телеграм-канала Orsk.ru, сгорели два дома и гараж. Огонь с одного объекта перекинулся на другое здание.