Уфа, 4 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Более 120 тысяч гектаров засеяли за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 4 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что всего же яровой сев в регионе провели на площади более 520 тысяч га — это четверть от запланированного.

Хабиров отметил, что в Башкирии — пять климатических зон, поэтому в каждой зоне весенняя посевная идёт по своему графику.

«Если на севере республики, в янаульских и аскинских хозяйствах, сев только начинается, то в ряде районов на юге — уже перевалил за экватор. Более половины площадей, отданных под яровые культуры, засеяли в Аургазинском и Кармаскалинском районах, приближаются к этой отметке в Альшеевском и Мелеузовском районах», — сообщил он.

Глава республики поблагодарил тружеников Башкирии и пожелал им успехов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить круглогодичные теплицы по выращиванию овощей.