Москва, 4 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Государство прилагает усилия, чтобы российская киноиндустрия стала конкурентоспособной и отвечала требованиям времени. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей», — заявил Мишустин.

«Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим ещё 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов. Таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей», — указал он.

В правительстве ожидают, что это позволит запустить в производство «десятки новых проектов», в том числе полнометражные картины, короткометражки, дебюты начинающих режиссёров, отметил премьер-министр.