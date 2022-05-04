Барнаул, 4 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Уличённый в получении взятки, теперь уже бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев получил реальный срок — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как поясняет 4 мая СУ СК РФ по региону, следствием и судом установлено, что в январе 2020 года бывший министр предложил учредителю и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передавать ему в качестве вознаграждения денежные средства за принятие юридически значимых решений о выборе их предприятия в качестве исполнителя работ для дорожно-строительных управлений края и заключении с ними договоров и контрактов.

В августе и декабре 2020 он частями получил от предпринимателей взятку на общую сумму более 5 миллионов 200 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия бывший чиновник вину в содеянном признал. В целях обеспечения исполнения наказания следователем СК на его имущество наложен арест на общую сумму более 8 миллионов 600 тысяч рублей, 7 300 евро, 4 900 долларов США. Также злоумышленник поплатится штрафом в размере 5 млн 230 тыс. руб., и лишением права занимать должности в исполнительных органах государственной власти сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление выявлено оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю и расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. Соответствующее уголовное дело было передано в суд осенью 2021 года.

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