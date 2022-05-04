Омск, 4 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Житель Омска подозревается в убийстве посетителя ресторана. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

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Уголовное дело по факту смерти 29-летнего мужчины у ресторана на улице Фрунзе возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 1 мая около 01:30 по местному времени пьяный 39-летний посетитель ресторана без причины жестоко избил ранее незнакомого ему потерпевшего. Избитый скончался до приезда скорой помощи, а подозреваемый скрылся с места происшествия.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Он находился на остановке общественного транспорта на улице Ордоникидзе. Его одежда была в пятнах крови. Злоумышленник не смог пояснить, откуда они взялись. Он не признал вину, однако следователи получили доказательства его причастности к преступлению.

2 мая подозреваемого арестовали. Расследование продолжается.

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