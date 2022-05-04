Стокгольм, 4 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В настоящее время в правящей партии Швеции идут активные дискуссии о плюсах и минусах вступления страны в НАТО. Однако глава отдела «Культура» газеты Aftonbladet Карин Петтерссон описывает внутренние переговоры внутри «Социал-демократов» о возможном вступлении страны в НАТО как «бутафорские». Об этом она заявила 4 мая в эфире телеканала SVT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Напомним, что ранее партсекретарь «Социал-демократов» Тубиас Баудин на пресс-конференции объявил, что члены партии обсудят этот вопрос по всей стране. Уже 12 мая партийный дистрикты должны занять позицию, а затем правление партии должно принять решение.

«У меня складывается определенное впечатление, что решение уже принято. И принято оно на том основании, о котором нам, гражданам, не сообщается», — прокомментировала Петерссон.

«При этом происходит процесс [обсуждения], своего рода такой бутафорский процесс, когда вы приглашаете всех на разные дискуссии и делаете вид, что вы слушаете мнения граждан», — добавила журналистка.