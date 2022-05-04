Брюссель, 4 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг резкой критике власть Даниэля Ортеги в Никарагуа. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству EFE.

European Parliament Жозеп Боррель

«То, что существует в Никарагуа — это диктатура», — сказал Боррель.

Он назвал режим никарагуанского лидера Даниэля Ортеги «одним из самых репрессивных на планете».

Ранее Даниэль Ортега выступил в поддержку проведения спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.