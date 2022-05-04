Боррель заявил о существовании диктатуры в Никарагуа
Брюссель, 4 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг резкой критике власть Даниэля Ортеги в Никарагуа. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству EFE.
European Parliament
Жозеп Боррель
«То, что существует в Никарагуа — это диктатура», — сказал Боррель.
Он назвал режим никарагуанского лидера Даниэля Ортеги «одним из самых репрессивных на планете».
Ранее Даниэль Ортега выступил в поддержку проведения спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.