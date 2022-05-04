Киев, 4 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в Европейский союз, считает посол страны в Польше Андрей Дешица.

Флаг Евросоюза

Украинский посол в эфире телеканала «Украина 24» оценил вероятное присоединение Украины к Евросоюзу.

«Мы сейчас не имеем перспективы сразу стать членом Европейского союза», — сказал он.

По мнению посла, в отдалённом будущем Украина всё-таки сможет вступить в Европейский союз. Но сейчас ей придётся ограничиться работой в малых союзах.