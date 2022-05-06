Стокгольм, 6 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Лидер партии «Шведских демократов» Йимми Окессон выразил резкую критику в адрес Национального агентства по образованию в Швеции. Причина заключается в том, что фактически в образовательном ведомстве на экзаменах школьников предложили поставить партию в один ряд с немецкими настами.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Вопрос, вызвавший гнев Окессона, был включен в обязательную итоговую аттестацию по истории для учащихся 9 классов.

«В 2017 году один из социал-демократов написал: «Шведские демократы считают, что мы живем в 1930-е годы. Историю какой страны с 1930-х годов, вероятно, имеет в виду писатель?» — говорилось в тесте.

Теперь партия «Шведских демократов» намерена вызвать генерального директора Шведского национального агентства по образованию Петера Фредрикссона в профильный комитет риксдага и потребовать от чиновника объяснений.