Краснодар, 4 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары попали ещё 47 человек, данные за сутки опубликованы 4 мая на сайте стопкоронавирус. рф. За предыдущие сутки в больницы попали 54 пациента с COVID-19.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

За сутки в регионе подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, это на 12 больше, чем накануне.

«В Краснодаре выявили 10 случаев, в Сочи — пять. По четыре заболевших в Новопокровском и Тбилисском районах, три — в Анапе. По два положительных результата Новороссийске, Ейском, Тихорецком и Туапсинском районах. По одному новому пациенту в Армавире, Курганинском и Щербиновском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

За сутки в регионе подтвердили 258 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 246 283 человека. Не смогли врачи спасти 10 866 пациентов.

В ковид-стационарах региона остаются 769 человек, из них 36 на ИВЛ, один пациент на ЭКМО. Также 2 782 человека лечатся дома.