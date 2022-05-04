Москва, 4 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Документы, которые подтверждают поставки Швецией киевскому режиму летальных видов вооружения и боеприпасов, выложили в своем телеграм-канале 4 мая хакеры группы «Берегини».

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

«В нашем распоряжении оказались документы, которые подтверждают передачу Королевством Швеция наступательного вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также из документов следует, что 24 марта 2022 года шведский парламент одобрил решение о предоставлении Киеву оборудования для разминирования и противотанкового оружия на общую сумму 205 млн шведских крон.

При этом выложенные в интернет документы о передаче Швецией вооружения киевскому режиму, которые подписал посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, были отправлены в Киев заместителю министра иностранных дел Украины, а копия — в офис украинского президента.

В то же время, Плахотнюк подчеркивает в своем сообщении в украинский МИД, что шведская сторона настойчиво просит не предавать публичной огласке информацию о поставке Швецией Киеву боеприпасов 7.62/95 PRJ, в количестве 3 млн штук и боеприпасов 7.62/95 SLPRJ в количестве 470 тысяч штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет России изучит данные Министерства обороны РФ о противоправных действиях ВСУ в отношении мирных граждан.