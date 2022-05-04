Стокгольм, 4 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В последние годы учащиеся Fröslundaskolan в Эскильстуне (Швеция) значительно улучшили результаты успеваемости. Одним из факторов успеха является то, что теперь больше детей проходят тестирование на своем родном языке. Об этом 4 мая сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Напомним, что в Швеции главным критерием успеваемости каждой школы является процент детей, которые после получения обязательного общего образования имеют право поступать в гимназии после успешной аттестации по окончанию девяти классов.

В школе Fröslundaskolan процент таких детей всего лишь за три года вырос с 19% до 73%.

Как рассказали в администрации образовательного учреждения, им пришлось усовершенствовать систему образования: был введен надзор за неквалифицированными учителями, школа наняла на работу более квалифицированных учителей. Преподавание шведского языка в классах начали вести два учителя вместо одного педагога, а все больше учеников стали проходить тестирование на своем родном языке — независимо от независимо от того, родились ли они в Швеции или прибыли в страну совсем недавно.