Жителей Германии ждет трехкратный рост цен до конца 2022 года — экономист
Москва, 4 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Если поставки российских энергоресурсов на европейский рынок действительно прекратятся или прервутся, то это спровоцирует в ЕС серьезный топливный дефицит, который разгонит цены на горючее и на большинство видов товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Высокие цены на энергоресурсы могут оказаться неподъемными для наиболее уязвимых предприятий и отраслей. В определенный момент это может вылиться в серию банкротств и ухода все большего числа предприятий с рынка. Кроме того, из-за пандемии и санкций против РФ продолжают сохраняться сбои в логистических цепочках поставок товаров и комплектующих, что также ведет к сбоям в производстве, увеличению себестоимости, недовыпуску продукции, дефициту и росту цен, — сказал Мастеров. — Таким образом, при сохранении текущих геополитических тенденций в Германии, как и во многих других европейских странах, создаются все условия для стагфляции — росте цен одновременно с усилением рецессии».
В такой ситуации, как пояснил экономист, возникают благоприятные предпосылки для роста инфляции и бороться с этими последствиями чрезвычайно трудно.
«С учетом отмеченных тенденций, к концу года можно ждать двух- — трехкратного роста цен в Германии, при этом инфляция может достигнуть 15-20% и выше по сравнению с 2021 годом», — сказал Мастеров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, как ускорится инфляции в странах ЕС.