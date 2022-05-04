Москва, 4 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Если поставки российских энергоресурсов на европейский рынок действительно прекратятся или прервутся, то это спровоцирует в ЕС серьезный топливный дефицит, который разгонит цены на горючее и на большинство видов товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Рост цен

«Высокие цены на энергоресурсы могут оказаться неподъемными для наиболее уязвимых предприятий и отраслей. В определенный момент это может вылиться в серию банкротств и ухода все большего числа предприятий с рынка. Кроме того, из-за пандемии и санкций против РФ продолжают сохраняться сбои в логистических цепочках поставок товаров и комплектующих, что также ведет к сбоям в производстве, увеличению себестоимости, недовыпуску продукции, дефициту и росту цен, — сказал Мастеров. — Таким образом, при сохранении текущих геополитических тенденций в Германии, как и во многих других европейских странах, создаются все условия для стагфляции — росте цен одновременно с усилением рецессии».

В такой ситуации, как пояснил экономист, возникают благоприятные предпосылки для роста инфляции и бороться с этими последствиями чрезвычайно трудно.

«С учетом отмеченных тенденций, к концу года можно ждать двух- — трехкратного роста цен в Германии, при этом инфляция может достигнуть 15-20% и выше по сравнению с 2021 годом», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, как ускорится инфляции в странах ЕС.