Томск, 4 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Томской области о высокой пожароопасности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Цитата из видео УМВД по Томской области Задымление из-за травяного пожара в Томской области

Так, по информации Томского гидрометцентра, с 4 мая по 6 мая 2022 года местами по центральным и южным районам области сохранится высокий, 4 класс пожароопасности.

В связи с этим гражданам рекомендовали соблюдать меры пожарной безопасности. Как отмечается, большинство возгораний весной происходит из-за несанкционированных выжиганий сухой травы, хотя за это предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

«Сухую прошлогоднюю траву рекомендуется косить, листву сжигать только в специально отведенном месте вдали от леса, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички», — добавили в ведомстве.