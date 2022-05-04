Стокгольм, 4 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции растет уровень успешной сдачи обязательной аттестации девятиклассников, проживающих в неблагополучных районах, отмеченных сложными социально-экономическими условиями. Об этом 4 мая сообщила радиостанция Ekot.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Так, доля учащихся, получивших право на обучение в старших классах средней школы (гимназии) после завершения обязательного школьного образования, в районах, которые, по данным Статистического управления Швеции, имеют самые сложные экономические условия в Швеции, увеличилась с 70% в 2015 году до 77% в прошлом году.

«Прежде всего, это заслуга наших очень хороших учителей, которые выводят уровень преподавания на правильный уровень, то есть высокий уровень», — заявил в эфире радиостанции Андреас Кильберг, заместитель директора одной из школ, расположенной в одном из неблагополучных районах.

В то же время журналисты подчеркивают, что уровень успеваемости школьников, поживающих в неблагополучных районах, по-прежнему ниже, чем в среднем по всей Швеции.