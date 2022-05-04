Москва, 4 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Правительство России принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Главная задача — создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса», — заявил Мишустин.

«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — указал он.

По его словам, максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других городах — 9 млн рублей.

«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на сумму порядка 240 млрд рублей», — подчеркнул он.