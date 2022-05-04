Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 13 человек, сообщили 4 мая ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Tambov.gov.ru Койка в больнице

В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 315 коек для пациентов с COVID-19. Из них занято 219, а свободно — 96 коек (30,48%).

«За сутки поступило 13 человек (+4 к предыдущему дню), на ИВЛ находятся шесть пациентов», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что за минувший вторник, 3 мая, в регионе было выявлено 83 инфицированных (-8). Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 186 069 человек, из них выздоровели 181 062 человек, в том числе 84 — за минувшие сутки. Умерли 3475 заболевших COVID-19.